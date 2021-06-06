شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى الممتاز لنهاية المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطاباً من اتحاد الكرة يحدد فيه مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية، على أن تكون بداية مباريات الفريق أمام أسوان، وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي:

*الأسبوع 26.. الزمالك × أسوان.. يوم 17 يونيو .. استاد القاهرة.. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 27.. المقاصة × الزمالك .. يوم 28 يونيو.. استاد السويس.. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 28.. الزمالك × غزل المحلة.. يوم 5 يوليو .. ستاد القاهرة .. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 29.. الاتحاد السكندرى × الزمالك.. يوم 7 أغسطس.. ستاد الإسكندرية .. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 30.. الإسماعيلى × الزمالك.. يوم 12 أغسطس .. ستاد الإسماعيلية.. الساعة 7 مساء

*الأسبوع 31.. الزمالك × وادى دجلة.. يوم 15 أغسطس.. ستاد القاهرة.. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 32.. سيراميكا × الزمالك.. ستاد السويس.. 18 أو19 أغسطس

*الأسبوع 33.. الزمالك × الإنتاج الحربى.. ستاد القاهرة.. 22 أو23 أغسطس

*الأسبوع 34.. البنك الأهلى × الزمالك.. ستاد بتروسبورت.. 25 أو 26 أغسطس

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مواعيد مباريات الجولات 32 و33 و34 تم إرجاء تحديد مواعيدها لموعد لاحق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.