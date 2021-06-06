شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تهدد مدافع الأهلى بالغياب عن مواجهة الترجى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوم الشكوك حول سفر محمود متولى مدافع الأهلى مع فريقه لتونس لمواجهة الترجى التونسى، المقرر لها 19 يونيو الجارى، في ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى والتى تقام على ملعب رادس، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بشد فى العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن الملاعب من أسبوع لعشرة أيام، حيث تعرض محمود متولى للإصابة فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة الودية التى خاضها الأهلى أمام مصر للتأمين الخميس الماضى والتى انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشارك محمود متولى فى تشكيل الأهلى أمام مصر للتأمين قبل أن يغادر فى الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد شكواه من شد فى العضلة الخلفية، وهى أول مشاركة للاعب عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبى التى أبعدته عن الملاعب شهورا طويلة.

ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة بستة أيام التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الحالي، فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين فى المباراة التى أقيمت عصر الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.