شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار منشطات عشوائى للاعبين فى بطولة كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" إجراء اختبار منشطات بشكل عشوائى للاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم للجمباز المقامة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، واختارت 6 لاعبين بواقع لاعب من أوكرانيا ولاعبين من روسيا ولاعب من تشيلى ولاعب من لاتوانيا وآخر من سوريا.

ومن المنتظر أن ترسل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عينات اللاعبين إلى معمل برشلونة فى إسبانيا لتحليلها .

البطولة شهدت مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 16 دولة وهى أذربيجان وتشيلى وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر، وشهدت منافسات قوية وشرسة، أدت فى النهاية إلى حصول نانسى طمان وعلى زهران على الميداليات الذهبية امس.

وتمتلك مصر فرصة كبيرة اليوم لزيادة غلتها من الميداليات، ونال التظيم إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة فى البطولة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة التى تطبقها اللجنة المنظمة، حيث خضعت كافة الوفود واللجان المشتركة فى تلك البطولة، لنظام الفقاعة الطبية للحفاظ على الكل من الإصابة بفيروس كورونا، كما أشاد مسئولو الستة عشر دولة الذين شاركوا فى البطولة بحسن الاستقبال والضيافة من الدولة المصرية والاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.