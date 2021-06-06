شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هنا تامر لاعبة الطائرة: هوايتى القراءة وأحمد حلمى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هنا تامر لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

القراءة

المكرونة.

أحمد حلمى.

عمرو دياب.

عارضة أزياء.

لأ بتجاهل المعاكسات.

منى زكى.

الكاجوال.

الأفضل يكون رياضى.