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الامارات | تحويل 90% من ميزانية نادي الفجيرة للاستثمار وتصعيد فريق 21

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 90% من ميزانية نادي الفجيرة للاستثمار وتصعيد فريق 21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أنه وبناءا على توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، تقرر تحويل 90% من ميزانية النادي إلى مشاريع استثمارية لمدة عامين، وكذلك تصعيد فريق تحت 21 عام لتمثيل النادي في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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