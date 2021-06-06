الامارات | تحويل 90% من ميزانية نادي الفجيرة للاستثمار وتصعيد فريق 21

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 90% من ميزانية نادي الفجيرة للاستثمار وتصعيد فريق 21 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أنه وبناءا على توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، تقرر تحويل 90% من ميزانية النادي إلى مشاريع استثمارية لمدة عامين، وكذلك تصعيد فريق تحت 21 عام لتمثيل النادي في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

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