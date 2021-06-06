الامارات | اعتقال لاعب برشلونة.. وتصعيد القضية إلى رئيس الوزراء اليوناني

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال لاعب برشلونة.. وتصعيد القضية إلى رئيس الوزراء اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة اليونانية القبض على لاعب برشلونة سيرجي روبرتو خلال إجازته الصيفية التي يقضيها حالياً في جزيرة ميكونوس اليونانية بعد مخالفته الصارخة للإجراءات الصحية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، بحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية.

ووذكرت الصحيفة، اليوم الأحد، أن "الشرطة اليونانية اعتقلت روبرتو في حفلة غير قانونية مع مئات الأشخاص، دون اتباع الإجراءات الاحترازية"، مشيرة إلى "وجود صور لروبرتو مع صديقته كورال سيمانوفيتش داخل منزل، بالإضافة إلى مئات الأشخاص الآخرين الذين يرقصون معا بدون أي قناع أو احترام مسافات الآمان، وهو أمر ممنوع حاليا من قبل الحكومة اليونانية بسبب الوضع الصحي الذي تشهده البلاد".

وأوضحت أن "القضية تم تصعيدها إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومن المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لمحاولة إيقاف هذا النوع من التجاوزات خلال فترة انتشار فيروس كورونا".

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