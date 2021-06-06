شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار منشطات عشوائي للاعبي كأس العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، بإجراء اختبار منشطات بشكل عشوائي للاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، حيث قامت باختيار 6 لاعبين بواقع، لاعب من أوكرانيا ولاعبان من روسيا ولاعب من تشيلي ولاعب من ليتوانيا ولاعب من سوريا.

ومن المنتظر أن تقوم الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، بإرسال عينات اللاعبين إلى معمل برشلونة في إسبانيا لتحليل العينات.

البطولة شهدت مشاركة 300 لاعبا ولاعبة من 16 دولة وهم أذربيجان وتشيلي وكرواتيا وقبرص والمجر والأردن وليتوانيا والمغرب وماليزيا ورومانيا وجنوب أفريقيا وصربيا وسوريا وتركيا وأوكرانيا ومصر، وشهدت منافسات قوية وشرسة، أدت في النهاية إلى حصول نانسي طمان وعلى زهران على الميداليات الذهبية امس، وتمتلك مصر فرصة كبيرة اليوم لزيادة غلتها من الميداليات.

ونال التظيم إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة في البطولة، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها اللجنة المنظمة، حيث خضعت كافة الوفود واللجان المشتركة في تلك البطولة، لنظام الفقاعة الطبية للحفاظ على الكل من الإصابة بفيروس كورونا، كما أشاد مسئولو الستة عشر دولة الذين شاركوا في البطولة بحسن الاستقبال والضيافة من الدولة المصرية والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.