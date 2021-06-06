شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوجه بإنهاء تطوير نادى الصحفيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير بنادى الصحفيين صباح اليوم الأحد، برفقة محمد شبانة أمين عام نقابة الصحفيين ورئيس النادى وعضو مجلس الشيوخ.

وتعرف وزير الشباب والرياضة على آخر التطورات بالنادى كما وافق على طلبات مجلس الإدارة بإضافة بعض البنود المستجدة في أعمال تطوير النادى كالصرف وتجهيزات مجرى الحريق وغير ذلك.

وطالب محمد شبانة، وزير الشباب والرياضة، تكثيف الأعمال بالنادى لاستلامه خلال شهر أغسطس القادم، مشيراً إلى أنه على الرغم من النجاحات التي تحققها الهيئة العربية للتصنيع إلا أن هناك بطء بعض الشىء من الشركة المنفذة وهو ما يستدعى اللقاء مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأضاف «شبانة» أن الثقة في وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للتصنيع في تطوير النادى بما يليق بالصحفيين لا حدود لها.

وأشار إلى أنه اتفق مع الوزير على كثير من الأفكار الاستثمارية التي تخدم إيرادات النادى بالمستقبل.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه على أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى مستوى، وتتناسب مع لقاءات والاجتماعات بالنادي، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تعطل الأعمال الإنشائية والتطويرية، وذلك بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية.

حضر الجولة محمد نجم أمين الصندوق وأحمد ثروت عضو مجلس الإدارة وخالد جمال عضو مجلس الإدارة .