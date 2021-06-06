شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: نجم بيراميدز يرغب في الانتقال إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يرغب في الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: «إبراهيم عادل، يرغب في الانتقال للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل»، مضيفًا: «كما يرغب ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، في الانتقال للنادي السماوي، في الفترة المقبلة، بعدما أصبحت فرص استمراره مع الفريق الأحمر في الموسم صعبة للغاية».

وأضاف: «العلاقة بين ناديي الأهلي وبيراميدز، هي التي قد تعطل إتمام الصفقة»، مشيرًا: «اللاعب الوحيد الذي اقترب بقوة من الانتقال للأهلي هو كريم فؤاد، ظهير أيمن نادي النجوم والمعار لصفوف إنبي، حتى نهاية االموسم الحالي».