شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: عمر مرموش لاعب حظه سيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم أن عمر مرموش لاعب سانت باولي الألماني حظه سيئ للغاية، مشيرًا إلى أن مرموش وصل إلى المعسكر مصاب بشد في العضلة الخلفية، وتأكد غيابة عن الودية الودية الأولى أمام جنوب أفريقيا والمقرر لها الخميس المقبل بالسويس، وقد يلحق بالثانية بنسبة كبيرة ونفس الأمر ينطبق على طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

وكشف غريب أن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وقال إن الرغبة موجودة من المنتخب لضمهما، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار في النهاية يرجع للأندية في المقام الأول.