شكرا لقرائتكم خبر عن كروس يعلن موقفه النهائي من المشاركة في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم توني كروس لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم موقفه من المشاركة في يورو 2020 بعد فترة من المعاناة من فيروس كورونا المستجد.

وقال كروس اليوم الأحد في تصريحات صحفية في ختام معسكر المنتخب الألماني في سيفيلد بالنمسا «فيما يتعلق بكورونا، لا أشعر بأي شيء، جاهز للعب».

وتبينت إصابة كروس بالعدوى منتصف الشهر الماضي ليخضع للعزل الطبي، ثم انضم لمنتخب الماكينات في 30 مايو بعد تحول نتيجة اختباره من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تعرض فقط لأعراض بسيطة مثل الحمى لمدة يوم أو اثنين، وعانى من الإرهاق لعدة أيام لكن بعد أسبوع من التدريب أصبح الآن في حالة جيدة.

وأشار «لست قلقا بشأن لياقتي البدنية، الأمر لا يبدو كما لو أنني عائد من إصابة استمرت لستة أسابيع، فقط لم أقم بأي شيء لمدة أسبوع».

وأبدى كروس تفاؤله بالمشاركة في يورو 2020 حيث يلتقي المنتخب الألماني مع فرنسا بطلة العالم والبرتغال بطلة أوروبا والمجر في دور المجموعات بدءا من 15 يونيو، بعد المواجهة الودية الأخيرة أمام لاتفيا غدا الإثنين والتي قد يشارك بها.

وأضاف «الأسس موجودة فيما يتعلق بالإصرار والقوة في التدريبات، لكن هذا لا يضمن خوض بطولة ناجحة».

وتابع «من المهم أن نظهر بشكل أفضل على المستوى الفني مقارنة بالمباريات الودية الأخيرة، عندما تبدأ البطولة سنرى ثمار ما قمنا به من عمل على مدار أسبوعين».

وأكد كروس (31 عاما) أنه سيحدد مصيره مع الفريق بعد كأس الأمم الأوروبية.

وفاز كروس بلقب مونديال 2014 في البرازيل مع المنتخب الألماني الذي يستعد هانز فليك لقيادته خلفا ليواخيم لوف بعد يورو 2020.

وقال كروس «لقد عرفته منذ زمن، سأحدد مصيري بعد البطولة».