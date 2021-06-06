شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: باريس سان جيرمان اقترب من خطف نجم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا صحفيا اليوم الأحد، أشارت خلاله إلى أن الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأبرزت الصحيفة معلومات من فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، الذي أكد أن فينالدوم قرر الانضمام إلى سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة اتفق مع فينالدوم منذ أسبوعين، وخططا بالفعل لإجراء الكشف الطبي، قبل تدخل سان جيرمان في الصفقة.

وأوضحت أن العرض الذي وافق عليه فينالدوم سيربطه مع سان جيرمان حتى صيف 2024، وسيحصل على راتب يزيد قليلًا عن ضعفي ما قدمه برشلونة.

وذكرت أن القرار الرسمي لفينالدوم سيظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، من طلب التعاقد مع فينالدوم لدعم خط وسط البارسا.

وينتهي عقد جورجينو فينالدوم مع ليفربول هذا الشهر، وربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى برشلونة، لكن باريس سان جيرمان اقتحم الصفقة، وقدم عرضًا أكبر على المستوى المالي.