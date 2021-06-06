شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام وعمر صلاح يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب السماح للثنائي احمد رمضان «بيكهام» وعمر صلاح، بالتوجه صباح اليوم إلى كلياتهم لأداء امتحانات نهاية العام والعودة بعد الامتحان مباشرة للمعسكر والاشتراك في المران المسائي استعدادا لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل في إطار الحرص على مستقبل اللاعبين.

ويؤدى عمر صلاح امتحانه بالقاهرة وبيكهام في المنصورة، ويعسكر المنتخب الأوليمبي حاليا بالعين السخنة استعدادا لخوض مباراتي جنوب أفريقيا الوديتين المقرر لهما يومي 10 و13 يونيو الحالي ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات أولمبياد طوكيو باليابان.