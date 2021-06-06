شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز: عمر العربي جاهز لخوض نهائيات بطولة كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، جاهزية اللاعب عمر العربي نجم المنتخب الوطني الأول لخوض نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ قارة إفريقيا باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.

وكان العربي قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني، واختل توازن اللاعب خلال استعراضه على جهاز المتوازي وأثناء نزوله عقب نهايته من حركته الفنية.

وتأهل «العربي» لنهائيات جهاز المتوازي بالرغم من إصابته بعد أن حقق 13.400 نقطة احتل بهم المركز السادس في التصفيات.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية.