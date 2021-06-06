شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ساخنة على صدارة مجموعة الصعيد لدوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت المنافسة على صدارة مجموعة الصعيد بالدوري «الممتاز ب» لكرة القدم والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، عقب فوز الشرقية للدخان على سمسطا 4-1، والألمنيوم على شبان قنا 1-0، وتعادل المنيا وتليفونات بني سويف 2-2، وفوز الإعلاميين على قنا 2-1، وسوهاج على أسمنت أسيوط 1-0، وكيما أسوان على بني سويف 2-0، وبترول أسيوط على طهطا 2-1، الفيوم على ديروط 2-0، ضمن مباريات الاسبوع الـ 26 للمسابقة.

وقد جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

تصدر نادي الشرقية للدخان المجموعة برصيد 54 نقطة، والألمنيوم 50 نقطة، والمنيا49 نقطة، والإعلاميين 43 نقطة، وبني سويف 40 نقطة، وديروط 38 نقطة، والفيوم 38 نقطة، وسوهاج 33 نقطة، وتليفونات بني سويف وقنا وكيما أسوان لكلا منهما 28 نقطة، وشبان قنا 27 نقطة وسمسطا 25 نقطة، واسمنت أسيوط 23 نقطة، وطهطا 15 نقطة.