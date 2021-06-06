شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة لن يكون «كوبري» لانتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي لا يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لصفوف سموحة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير إعلامية، أكدت في الأيام الماضية، أن النادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناء على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «مصطفي فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا، وسعدنا جدًا بوجودة بيننا».

وأضاف: «ولكني اؤكد أنه وديعة لدي سموحة لنهاية الموسم ليس لنا سلطة أو قرار في مستقبله، لأنه لاعب نادي الزمالك، ولا يمكن أن نكون كوبري لانتقالة للاهلي، لأن سموحة أكبر من ذلك بكثير، ولاتوجد رغبة لدي اللاعب أو الأهلي في ذلك».