شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستمتع بإجازته ويوجه رسالة حب لمصر (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة حب وتقدير إلى بلاده مصر وذلك خلال إجازته التي يقضيها مع عائلته بعد نهاية موسمه مع فريقه.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر من على أحد شواطئ مصر ووضع معها علم مصر وقلب.

وقدم محمد صلاح موسما رائعا مع فريقه حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 في 37 مباراة، ساهمت بشدة في تواجد ليفربول في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول ضمن القائمة المختارة.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

حراسة المرمى:

البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي

الدفاع:

البرتغالي جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي

البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي

الإنجليزي لوك شو مدافع مانشستر يونايتد

الوسط:

البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي

الألماني ايلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي

البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد

الهجوم:

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام

الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام