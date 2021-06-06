فورمولا واحد: وفاة أحد مالكي ماكلارين السعودي الأصل منصور عجة

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باكو: توفي رجال الأعمال الفرنسي-السعودي منصور عجة، أحد مالكي فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، عن 68 عاماً صباح الأحد في جنيف بحسب ما أعلن الفريق البريطاني.

وقال فريق ماكلارين في بيان "ببالغ الحزن، يعلن ماكلارين رايسينغ وفاة منصور عجة، المساهم في ماكلارين منذ عام 1984. توفي السيد عجة بسلام هذا الصباح في جنيف، عن 68 عاماً محاطاً بأسرته".

وتابع "سننشر بياناً كاملاً في الوقت المناسب. جميع من في ماكلارين رايسينغ يتشاركون الحزن مع عائلته التي يُرسل لها الفريق أحر تعازيه".

وتتوزع ملكية فريق ماكلارين للفورمولا واحد أيضاً على شركة "ممتلكات" القابضة وهي صندوق الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين، رجل الأعمال الإيراني-الكندي مايكل لطيفي (والد سائق وليامس نيكولاس لطيفي) وصندوق الاستثمار الرياضي الأميركي "أم أس بي سبورتس كابيتل".