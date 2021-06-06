شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: أزمة النجوم فى طريقها للحل ولا توجد عروض رسمية لـ مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، عن آخر مستجدات أزمة خصم ثلاث نقاط من رصيد الدراويش بسبب إبراهيم حسن لاعب النجوم والإسماعيلى السابق، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، نتطلع للمربع الذهبى وهذا حقنا، ولكننا حتى الآن لم نتجاوز مرحلة الخطر، رئيس النجوم أكد أمس وجود اتصالات بين الإسماعيلى والنجوم لحل أزمة إبراهيم حسن، وندافع عن حقنا لآخر مدى والحل الأساسى يكمن فى التصالح، والأمر سيتم حله قريباً، وبعدها يمكن تقديم التماس بخصوص الثلاث نقاط".

وأضاف وحيد، "رسمياً لم نتلق أى عرض لعبد الرحمن مجدى، واللاعب أعلن أن طموحه الاحتراف الخارجى بعد التألق مع الإسماعيلي، وكان يتحامل على نفسه للعب بعد الإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية، وكان يسابق الزمن للعودة إلى الملعب من أجل المنتخب الأوليمبي، ولكنه استعجل على نفسه وفترة التوقف مفيدة لعودة اللاعب.

وتابع متحدث الإسماعيلى، "هناك تحسن فنى كبير فى مستوى الفريق فى الدور الثاني، والاسماعيلى هو الأكثر حصداً للنقاط فى الدور الثاني، وإيهاب جلال أخرج أقصى طاقة من اللاعبين، وأعاد ثقة الفوز على أرضنا".

وأشار وحيد إلى أن إيهاب جلال يركز حاليا فى الخروج من موقفنا الحالي، وحسين السيد لاعب مهم وسننفذ كل رغبات المدير الفنى ولكن بعد الخروج من موقفنا الحالي، لا نريد إشغال اللاعبين وهدفنا استمرارية اللاعبين المتميزين، وحسين السيد أعلن رغبته فى أكثر من مناسبة بالبقاء معنا.

واختتم وحيد قائلا، "سجلنا للاعبين فى المنظومة الصحية لتلقى لقاح كورونا، وتم الاتفاق على حصول اللاعبين على اللقاح، ولكن حدث خطأ فى النظام وتم تأجيل الموعد والاتفاق على إرسال فريق طبى كامل إلى النادي".