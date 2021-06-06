شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بجدول الدورى حتى الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى بيراميدز خطاباً من اتحاد الكرة يحدد فيه مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى الجولة الأخيرة من البطولة المحلية، على أن تكون بداية مباريات الفريق أمام سموحة، وجاءت مواعيد المباريات المحددة من جانب اتحاد الكرة على النحو التالي:

*الأسبوع 26.. بيراميدز × سموحة .. يوم 15 يونيو .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 27.. الأهلي × بيراميدز .. يوم 1 يوليو .. استاد السلام .. الساعة 9 مساء

*الأسبوع 28.. بيراميدز × انبي .. يوم 4 يوليو .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 7 مساء

*مؤجلات .. المقاولون العرب × بيراميدز .. يوم 16 يوليو .. استاد الجبل الأخضر .. الساعة 9 مساء

*مؤجلات .. الإنتاج الحربي × بيراميدز .. يوم 20 يوليو .. استاد السلام .. الساعة 9 مساء

*مؤجلات .. بيراميدز × البنك الأهلي .. يوم 26 يوليو .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 9 مساء

*مؤجلات .. بيراميدز × الإسماعيلي .. يوم 2 أغسطس .. استاد الدفاع الجوي .. الساعة 7 مساء

*الجولة 29.. طلائع الجيش × بيراميدز .. يوم 7 أغسطس .. استاد جهاز الرياضة .. الساعة 7 مساء

* الجولة 30.. بيراميدز × المصري .. يوم 11 أغسطس .. استاد الإسكندرية .. الساعة 9 مساء

*الجولة 31.. الجونة × بيراميدز .. يوم 14 أغسطس .. استاد خالد بشارة بالجونة .. الساعة 7 مساء

*الجولة 32 .. بيراميدز × أسوان .. استاد الدفاع الجوي .. لم يحدد الموعد

*الجولة 33 .. مصر المقاصة × بيراميدز .. استاد الجبل الأخضر .. لم يحدد الموعد

*الجولة 34 .. بيراميدز × غزل المحلة .. استاد الدفاع الجوي .. لم يحدد الموعد

أوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مواعيد مباريات الجولات 32 و33 و34 تم إرجاء تحديد مواعيدها لموعد لاحق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.