شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معارو الزمالك المرشحون للعودة للقلعة البيضاء هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون الضوء الأخضر لعودة الثنائى مصطفى فتحى المعار لسموحة ورزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندرى فى صفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد.

ورفع ‏مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة رصيده من الأهداف التى سجلها في الدوري هذا الموسم إلى "9" أهداف بجانب صناعته لـ "5"، ليساهم فى "14" هدفا مع الفريق السكندرى منذ انتقاله إلى صفوفه فى الميركاتو الشتوي الماضي.

واستطاع مصطفي فتحى بذلك التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015-2016 والتى سجل خلالها "5" أهداف، وأصبح هذا الموسم الأكثر الذى يُساهم فيه بالأهداف.

بدأ مصطفي فتحى مسيرته الكروية فى موسم 2012 / 2013 حينما انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.

أما رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى فسجل هذا الموسم 7 أهداف مع الفريق السكندرى، خلال مشاركته فى 19 مباراة بالدورى الممتاز وواحدة بكأس مصر.

وطلب كارتيرون من إدارة النادى الأبيض بشكل نهائى عودة الثنائى وعدم التفريط فيهما سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

وأكد كارتيرون لمعاونيه أن المستوي الفني الذى يقدمه الثنائي فى الدور الثاني للدورى يؤكد أنهما سيكونا إضافة للفريق فى الموسم المقبل، خاصة أن الزمالك يحتاج للتدعيم فى الشق الهجومي.

فيما طلب كارتيرون منحه فرصة لدراسة ملف باقي المعارين في ظل عدم ظهور أحد منهم بمستوي ملفت للنظر مثل رزاق سيسيه او مصطفي فتحي .