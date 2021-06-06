شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف التعاقد مع 4 لاعبين خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع أكثر من لاعب محلى وأجنبي تم طرح أسمائهم للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، وفى مقدمة اللاعبين الذين لم يعد الأهلي يُفكر فى التعاقد معهم، المغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، والجنوب أفريقي كيجان دوللي الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي مونبلييه الفرنسي.

كما أغلق الأهلي ملف التفاوض مع بعض اللاعبين في الدوري المحلي، ومنهم أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، ونفس الأمر بالنسبة لمهاجم المارد الأحمر المٌعار لطلائع الجيش عمرو جمال.

وأرجع مسئولو الأهلي موقفهم بإغلاق ملف التفاوض مع الرباعي السابق لمُغالاة بعض الأندية في طلباتها المالية للاستغناء عن لاعبيها، كما حدث فى صفقة سفيان رحيمي.

كما أن بعض اللاعبين الآخرين المُرشحين للأحمر يمتلك الأهلي أفضل منهم فى الفريق أو هناك أسماء أخرى معروضة على الأهلي أفضل منهم.