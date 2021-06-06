شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تتأهل لنصف نهائى البطولة الأفريقية للتايكوندو بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شهد سامى، بطلة مصر فى التايكوندو، فوزا كبيرا على بطلة السنغال فى منافسات اليوم الثانى لبطولة أفريقيا للتايكوندو والتى انطلقت أمس بالعاصمة السنغالية داكار، وتأهلت شهد للدور قبل النهائى فى وزن تحت 46 كجم.

وحققت البعثة فى اليوم الأول ذهبيتين و4 برونزيات، عن طريق كل من عبد الرحمن وائل فى وزن تحت 68 وسيف عيسى فى وزن تحت 80، بينما حققت هداية ملاك فى وزن تحت 67 كجم ونور حسين فى وزن تحت 49 كجم وأشرقت نبيل فى وزن تحت 57 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم الميداليات البرونزية

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقوام 15 لاعبا ولاعبة، وهم كل عمر شراقى وزن تحت 54 ومصطفى فرج تحت 58 واحمد وائل تحت 63 وعبد الرحمن وائل تحت 68 وعبد الرحمن خلف تحت 74 وسيف عيسى تحت 80 واحمد الراوى وزن تحت 87 وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى وزن تحت 64 ونور حسين تحت 49 ، ومنه مدحت تحت 53 واشرقت نبيل تحت 57 وروان رفاعى تحت 62 وهداية ملاك تحت 67 وميسون ايهاب تحت 73 وتقى شعبان فوق وزن 73 ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.

ويضم الجهاز الفنى المكسيكي اوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي واسامة السيد مدربين والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والتايكوندو وروابط الرياضية.