شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: استضافة بطولة أفريقيا بعد 20عاما إنجاز جديد للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، أن استضافة مصر لمنافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر إقامتها 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس، تٌعد إنجازاً جديداً يضاف لإنجازات الرياضة المصرية .

وقال رئيس اتحاد الجودو، إن مصر أصبحت قبلة للبطولات الدولية والقارية، وأثبتت أنها قادرة على تنظيم واستضافة أى حدث مهما كانت أهميته وقوته، وعدد الدول المشاركة به، لتكون رائدة فى القارة الأفريقية .

ووقع مطيع فخر الدين مع سيتانى رئيس الاتحاد الافريقى للعبة عقود استضافه مصر لبطولة أفريقيا 2024، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كأول بطولة أفريقيا للجوكو يتم تنظيمها منذ 20 عاما.

وشهد مراسم توقيع العقد محمد مريچه نائب رئيس الاتحاد الأفريقى و ايستونى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى السيد فيصل مدير التعليم والتدريب بالاتحاد الأفريقى وهشام مصباح عضو مجلس إداره الاتحاد المصرى للچودو.

يذكر أن مصر لم تستضف أى بطولة أفريقية للكبار منذ عام 2002، أى ما يزيد عن العشرين عاما .

وشهد مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للعبة، والتى عقدت بمدينة بودابست فى المجر، وتم خلالها انتخاب ماريوس فايزر رئيسا للاتحاد فى دورة جديدة.