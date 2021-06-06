شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى فتحى يكشف سبب رحيله عن الزمالك: "كنت عايز ألعب بدوري الأبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسنى فتحى، ظهير أيمن مصر المقاصة حالياً والزمالك سابقاً، عن كواليس رحيله عن القلعة البيضاء فى وقت سابق والعودة للمقاصة، وقال حسنى فتحى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، ظُلمت فى تجربتى بالزمالك، والتجربة من وجهة نظرى كانت موفقة، ورغم هذا الظلم ظهرت بمستوى جيد، وشاركت مع كل المدربين، فى فترة رحيلى عن النادى كان طارق يحيى مديراً فنياً للفريق، وكان السبب الرئيسى للرحيل هو طلب مؤمن سليمان أن أعود للمقاصة لألعب فى دورى الأبطال، ورحلت برغبتى عن الفريق، رغم أن مرتضى منصور وقتها كان يرفض رحيلى".

وعن مستوى مروان حمدى مهاجم المقاصة المنضم إلى الزمالك قال حسنى فتحى، "مرون حمدى مازال يهاب الموقف فى وجوده بالزمالك، لأن اللعب للقطبين مختلف عن الأندية الأخرى، والمقارنة بينه وبين مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر ظلمت مروان، ولكن أتوقع تألقه الفترة المقبلة".

وأضاف حسنى، "نعانى من أزمات مادية فى الوقت الحالى ولكن الأمور ماشية، واستطعنا استجماع قوتنا بعد رحيل إيهاب جلال، فى ظل تواجد محمد عبد العظيم على رأس الإدارة الفنية، وحافظنا على قوام الفريق الأساسي، وعدت إلى المقاصة بعد الزمالك لأننى من أبناء النادى، هذا بيتى ومكانى وتربيت فى الناشئين، وعندما تحدث معى اللواء محمد عبد السلام ووليد هويدى لم أستطع التأخر عن النادى، واللاعبين التى لا تستطيع أن تثبت نفسها فى الأهلى والزمالك تتألق معنا لأن المناخ لدينا مناسب".