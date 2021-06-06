شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يسمح لــ بيكهام وعمر صلاح بأداء الامتحانات والعودة للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، السماح للثنائى أحمد رمضان (بيكهام) وعمر صلاح بالتوجه صباح اليوم لأداء امتحانات نهاية العام والعودة بعد الامتحان مباشرة للمعسكر .

ومن المقرر أن يشارك اللاعبان فى المران المسائى استعدادا لمباراتى جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التى تنطلق يوليو المقبل، فى إطار الحرص على مستقبل اللاعبين.

وأدى عمر صلاح حارس سموحة امتحانه بالقاهرة، بينما أدى بيكهام الاختبار فى المنصورة.

على صعيد متصل، قرر شوقى غريب إراحة طاهر محمد طاهر وعمر مرموش لاعبى المنتخب الأولمبى من التدريبات لمدة 5 أيام وعدم خوض ودية جنوب أفريقيا الأولى المقرر لها 10 يونيو الجارى، على أن يعودا بعدها لتجهيزهما لودية جنوب أفريقيا الثانية يوم 13.

وانضم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى معسكر العين السخنة، وخضع للكشف الطبى تحت إشراف طبيبى المنتخب أيمن زين وصلاح عاشور، وأثبتت الأشعة التى اصطحبها طاهر محمد إصابته بآلام فى الأنكل.

واشتكى طاهر محمد طاهر، نجم النادى الأهلى، من آلام فى الأنكل، وقرر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق خضوع اللاعب لجلسات علاج مكثفة لمدة 5 أيام فى مقر النادى، بينما يعانى عمر مرموش من شد فى الخلفية وتم وضع برنامج تأهيلى له فى معسكر المنتخب بالسويس.

ويضم المعسكر حاليا 28 لاعبا جاهزون لودية جنوب افريقيا الأولى الخميس المقبل، هم فى حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفى الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.