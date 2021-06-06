شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل ناصر ماهر إلى بيراميدز لتحقيق "حلم" الأهلي فى صفقة تبادلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ناصر ماهر لاعب الأهلى الرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بسبب عدم مشاركته مع الفريق طوال الفترة الماضية بشكل أساسى، ويرغب ناصر ماهر فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل مُستمر، لذا يرغب فى الرحيل بعدما تأكد من صعوبة مشاركته مع المارد الأحمر.

ويعتمد موسيمانى المدير الفنى للأهلى على محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب، ومن بعده وليد سليمان، ومن بعدهما يأتى ناصر ماهر.

وحسبما تحدث ناصر ماهر مع المقربين، فإنه لا يُمانع فى الرحيل إلى بيراميدز، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، أو حتى الدخول فى صفقة تبادلية مع بيراميدز.

ويرغب الأهلى فى ضم إبراهيم عادل نجم بيراميدز مقابل رحيل ناصر ماهر للفريق السماوى، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة المارد الأحمر الحصول على خدمات نجم فريق بيراميدز بجانب رغبة ناصر ماهر فى الرحيل للحصول على فرصة كافية.