شكرا لقرائتكم خبر عن "البحر" أحدث طرق علاج أفشة فى الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح أحمد أبو عبلة، طبيب النادى الأهلى، لاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر بضرورة وضع قدمه فى ماء مالح "البحر" لسرعة شفائه من الإصابة فى الرباط الداخلى للكاحل، وكان أفشة قد رفض السفر خارج للقاهرة مثل بقية زملائه للاستجمام خلال الإجازة التى حصلوا عليها لضمان حضوره يومياً لمقر النادى وإنهاء البرنامج التأهيلى المخصص له قبل المباراة المصيرية أمام الترجى التونسى، قبل أن يدرس السفر لإحدى المدن الساحلية لتنفيذ نصيحة الطبيب.

وتحسنت حالة محمد مجدى أفشة خلال الساعات الأخيرة بعد إصابته فى الكاحل واقترابه من العودة للتدريبات الجماعية مع الأهلى، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى فى نصف نهائى أبطال أفريقيا .

ويستأنف الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة، ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى معاناته من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل، تعرض له خلال مباراة نهضة بركان المغربى بالسوبر الأفريقي.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الاهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الابطال الافريقى برصيد 22 تسديدة.