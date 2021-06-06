شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: لم نحسم مصير سيرجي أكا وأتمنى استعادة والتر بواليا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة، عن رغبته فى استعادة والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى حال خروجه من حسابات القلعة الحمراء، موضحاً موقف سيرجى أكا لاعب وسط الجونة بعد دخوله فى اهتمامات الأهلى والزمالك

وقال شحاتة، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، حتى الآن الأمور غير واضحة بالنسبة لسيرجى أكا وعمر السعيد، وكنت محتاج عمر من بداية الموسم ولكن تأخرنا فى التعاقد معه وأتمنى وجوده معى، والتر بواليا لاعب جيد وفى حال عدم تواجده بالأهلى أتمنى عودته وهو لاعب محترف جداً.

وأضاف مدب الجونة، لا نفكر حالياً إلا فى تأمين وضع الفريق بالجدول وبعد ذلك يمكن الحديث عن العروض خاصة للاعبين الأجانب.

وتابع شحاتة، "أحاول قدر الإمكان أن أخلق كيان وشكل للفريق، البعض يأخذ على تصريح أن الأداء أهم من النتيجة، ولكنى أقصد أن الكرة مكسب وخسارة، وفى حال الخسارة أتمنى أن يكون الأداء جيداً، حتى تحترمك الجماهير حتى مع الخسارة، ليس لدى محلل أداء ولكنى أقوم بالمهمة بنفسى وأعالج الأخطاء بنفسى مع الجهاز الفني.

وعن سبب تراجع مستوى الجونة بعد البداية القوية فى الدورى قال رضا شحاتة، "لم نضم لاعبين كثر فى الموسم الجاري، حاولنا التوفير فى النفقات وتعرضنا لإصابة 3 لاعبين فى وقت واحد بخط الظهر وهذا أثر علينا بشكل كبير وأدى لتراجع النتائج رغم بدايتنا القوية فى الدوري، بعد ذلك رحل والتر بواليا وتعرضنا لإصابة لاعبين بالرباط الصليبي، كل ذل أثر علينا.

وأضاف شحاتة، "فى بداية مباراة الزمالك ظهرت "تنشنة" نوعاً ما من جانب اللاعبين قد يكون ذلك بسبب وجود معارين من الأهلي، ولكنى أحترم الزمالك جداً هو كيان كبير ويجب أن نحترم الكيانات فى أى ظروف".