شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه فى صورة من ذكريات الطفولة: "‎لا تستهن بأى خطوة ولو كانت صغيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، المحترف فى أستون فيلا الإنجليزى، ذكريات طفولته بصورة من ألبوم ذكريات مرحلة الناشئين، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا، "لا تستهن بأى خطوة ولو كانت صغيرة، فكل شجرة كانت حبّة وكل إنجاز كان فكرة وكل عظيم كان مجهول".



تريزيجيه

ووضع الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأول برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، الذى عاد إلى القاهرة منذ عدة أيام قادماً من إنجلترا، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبى لنادى أستون فيلا، بعد إجراء اللاعب جراحة الرباط الصليبى منذ فترة.

واتفق مسئولو نادى أستون فيلا مع منتخب مصر على عودة تريزيجيه إلى القاهرة واستكمال علاجه، على أن يتم إرسال تقارير دورية إلى نادى أستون فيلا بحالة اللاعب.

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول،، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثانى من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، أنهى المرحلة الأولى من التأهيل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى للركبة.