شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتابع موقف المصابين فى الأهلي خلال رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام، على متابعة برنامج تأهيل اللاعبين المُصابين بالفريق خلال الراحة التى حصل عليها لفريق.

ويتواجد كل من محمد هاني ومحمد مجدى أفشة ومحمد محمود ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر فى قائمة المصابين بالفريق.

وسافر موسيماني إلى جنوب أفريقيا أمس الأول، الجمعة، لقضاء إجازة عدة أيام مُستغلاً الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة ستة أيام.

وخاض الأهلي مباراة ودية الخميس الماضي باستاد التتش ضمن استعدادادت المارد الأحمر لمباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت ودية الأهلي أمام مصر للتأمين بالتعادل بهدفين لمثلهما قبل أن يحصل الفريق على راحة طويلة وسوف يستأنق التدريبات الخميس المقبل.

ويتابع موسمياني مع الجهاز الطبي للفريق برنامج تأهيل اللاعبين المصابين في الفريق ،وتعرض متولي للإصابة بشد في العضلة الخلفية يحتاج من أسبوع إلى عشرة ايام للتعافي منها ، كما إشتكى طاهر من آلام في الكاحل يحتاج إلى خمسة ايام للتأهيل والتعافي منه.

فيما تعرض أفشة وهاني في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي ويعاني الأول من جذع في الكاحل فيما يعاني هاني من شد في العضلة الأمامية ، أما محمد محمود فيواصل التأهيل من جراحتي الصليبي التى أجراها قبل عدة أشهر.