شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 مواعيد لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة أكثر من موعد مقترح لانطلاق مسابقة الدوري للموسم المقبل، فى ظل غموض موعد انتهاء الدورى الحالى. وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الدورى الحالى إذا انتهى بنهاية أغسطس المقبل سينطلق الدورى الجديد فى منتصف سبتمبرالمقبل.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الدورى الحالى إذا انتهى منتصف سبتمبر ينطلق الدوري الجديد أول أكتوبر المقبل، أما اذا انتهى الدورى الحالى 30 سبتمبر فسينطلق الدورى الجديد 30 أكتوبر المقبل.

ويحسم اتحاد الكرة موعد نهاية الدورى الحالى بناءً على مسيرة المنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب، في منافسات أولمبياد طوكيو، إذا تأهل للنهائيات ينتهى الدورى منتصف سبتمبر، واذا لم ينجح في ذلك ينتهى الدورى بنهاية أغسطس.