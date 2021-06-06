شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 مواعيد لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة أكثر من موعد مقترح لانطلاق مسابقة الدوري للموسم المقبل، فى ظل غموض موعد انتهاء الدورى الحالى. وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن الدورى الحالى إذا انتهى بنهاية أغسطس المقبل سينطلق الدورى الجديد فى منتصف سبتمبرالمقبل.
وأضاف مسئولو الجبلاية أن الدورى الحالى إذا انتهى منتصف سبتمبر ينطلق الدوري الجديد أول أكتوبر المقبل، أما اذا انتهى الدورى الحالى 30 سبتمبر فسينطلق الدورى الجديد 30 أكتوبر المقبل.
على صعيد متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة موعد انتهاء مؤجلات الأهلي في الدورى الممتاز وعددها 6 مباريات، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن مؤجلات الأهلي وجميع المؤجلات تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.
وينتظر الأهلى 6 مباريات مؤجلة فى الدورى أمام فرق وادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وأسوان بخلاف انبى فى كأس مصر.