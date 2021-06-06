شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع منتخب تونس للكشف عن حجم إصابة فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، على التواصل مع نظرائه فى منتخب تونس، للكشف عن حجم الإصابة التى تعرض لها الدولى فرجانى ساسى خلال مشاركته فى مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، وديًا على ملعب "حمادى العقربى" فى رادس، ضمن الاستعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وشارك ساسي مع منتخب تونس منذ بداية اللقاء، قبل أن يتعرض للإصابة ويضطر لمغادرة ملعب المباراة فى الدقيقة 81، ودخل بدلا منه اللاعب عصام جبالى.

وأكد مسئولى الجهاز الطبى لمنتخب نسور قرطاج إن إصابة فرجانى ساسى تبدو بسيطة، نظرًا لكون اللاعب يمتلك من الخبرات ما جعله يطلب مغادرة الملعب قبل تفاق الإصابة خاصة وإنها عضلية، كما إن الأشعة التى خضع لها ستحسم حجم تلك الإصابة وتحديد البرنامج التأهيلى الذى سيخضع له، وموعد عودته للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى مرة أخرى.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

ووعد الدولى التونسى جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك إن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شيئ يتعلق بتحديد مصيره حتى الأن رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.