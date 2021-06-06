الإسماعيلي: سنتقدم بالتماس لرفع خصم النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلي، عن نية النادي في التقدم بالتماس لرفع عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال وحيد، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأحد: "الإسماعيلي ما زال في موقف خطر ويتواجد في مركز لا يتناسب مع مكانة النادي".

وأضاف: "نسير على الطريق الصحيح تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، لكننا لم نصل بعد إلى بر الأمان، هدفنا بلوغ المربع الذهبي لكنى يتبقى الكثير من العمل".

وتابع: "هناك اتصالات تتم بالفعل لحل أزمة إبراهيم حسن، لكن حل المشكلة يبدأ بالتفاوض بين الناديين، سنتقدم بالتماس لرفع خصم الثلاث نقاط إذا كان تم خصمهم بالفعل".

وأكمل: "نعاني من ضائقة مالية وإن شاء الله سيتم حلها، وبإذن الله لن يكون هناك خصم النقاط".

وأتم متحدث الإسماعيلي قائلا: "حسين السيد أعلن في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع الإسماعيلي، وعبدالرحمن مجدي جدد تعاقده مع النادي وطموحه الاحتراف الخارجي".