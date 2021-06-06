"لأداء الامتحانات".. الأولمبي يسمح لبيكهام وعمر صلاح بمغادرة المعسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، السماح للثنائي أحمد رمضان (بيكهام ) وعمر صلاح لأداء الامتحانات.

ويتواجد الثنائي حاليًا، ضمن معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض وديتين أمام جنوب أفريقيا، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يتوجه الثنائي، اليوم الأحد، لأداء الامتحانات الخاصة بكل منهما، على أن يعودا مباشرة للمعسكر والاشتراك في المران المسائي.

جدير بالذكر أن عمر صلاح أدي امتحانه بالقاهرة، بينما توجه بيكهام إلى المنصورة.