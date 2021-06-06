"خطط التقشف" سبب رحيل كونتي عن إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد رئيس نادي إنترميلان الإيطالي ستيفن زهانج أن خطط التقشف هي سبب الرحيل المفاجئ للمدير الفني انطونيو كونتي عن الفريق.

وفي تصريحات لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الصادرة اليوم الأحد، قال زهانج إن " وجهات نظرنا المختلفة حول الموقف هي التي أدت إلى رحيل كونتي" مشيرا إلى أن جائحة كورونا وضعت النادي في أزمة مالية ما استلزم تقليص التكاليف وتابع أن هذه الخطوة لها تأثيرها على استراتيجية النادي في سوق الانتقالات.

وأوضح رجل الأعمال الصيني أن هذا الأمر لم يكن المعيار الحاسم بالنسبة لكونتي لكنه كان كذلك بالنسبة للنادي " وكونتي مدرب ممتاز، لكنني كرئيس للنادي لابد أن أفكر في قدرة النادي على الصمود".

وتُوِّجَ إنتر ميلان بلقب الدوري الموسم المنقضي لينهي سلسلة فوز يوفنتوس المتتالي باللقب لتسعة مواسم.

ولكن كونتي /51 عاما/ اختلف مع المالكين بشأن مستقبل النادي – وتحديدا الحاجة لسد الفجوات المالية بمبيعات اللاعبين- ورحل مؤخرا رغم أن عقده مستمر مع النادي حتى عام 2022.

وكان إنتر ميلان الإيطالي أعلن يوم الخميس الماضي تولي سيميوني إنزاجي، مدرب لاتسيو، تدريب الفريق خلفا لكونتي.

وكان إنزاجي قد لعب ضمن صفوف لاتسيو لمدة تقارب 20 عاما.