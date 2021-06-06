تقرير.. برشلونة على حافة الصدمة الثانية من فينالدوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يبدو أن صدمات جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول السابق الموجهة لبرشلونة لم تنته، فالهولندي كان على أعتاب الانتقال إلى ملعب كامب نو خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أجرى وكلاء البالغ من العمر 30 عاما مفاوضات رسمية مع ممثلي برشلونة، قبل أن تفجر تقارير أوروبية اليوم الأحد، تحول مفاجئ بشأن وجهة اللاعب الهولندي.

وأكدت تقارير أوروبية، صباح اليوم الأحد، مفاجأة مثيرة بشأن تحول وجهة جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

وارتبط فينالدوم -المنتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم- بالانضمام إلى برشلونة في صفقة مجانية، بناء على طلب من مواطنه رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني.

مفاوضات برشلونة مع فينالدوم لم تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية، فاللاعب الهولندي كان ضمن قائمة أولويات مواطنه كومان فور توليه مهمة تدريب الفريق الكتالوني في أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية -في ذلك الوقت-، إن كومان طلب من فينالدوم عدم توقيع عقد جديد مع الريدز، لتسهيل انتقاله إلى كامب نو والعمل سويا مرة أخرى، حيث سبق وتدرب البالغ من العمر 30 عاما تحت قيادة كومان عندما كان مدربا لكتيبة المنتخب الهولندي.

ومع نهاية موسم 20/21، بدأ برشلونة السعي لتصحيح مسار الفريق الكتالوني، بعدما أنهى الموسم المنقضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16، واكتفى البلوجرانا بالحصول على بطولة كأس الملك.

وأجرى مسئولو برشلونة مفاوضات مع وكلاء اللاعب الهولندي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من عدم وضوح بعض الأمور حول الراتب ومتغيرات العقد الذي كان من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024، إلا أن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى كامب نو بنسبة 95% -بحسب التقارير-.

ولم ينكر اللاعب مفاوضاته مع برشلونة، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أنه منفتح على باقي العروض المقدمة، ليبدأ باريس سان جيرمان فتح باب المفاوضات مع البالغ من العمر 30 عاما.

من جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية، رفض الدخول في معركة مع باريس سان جيرمان على أجر فينالدوم ويريدون من اللاعب حسم أمر انتقاله إلى كامب نو من عدمه مع بداية بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، قبل أن يفجر الصحفي الإسباني الموثوق فابريزيو رومانو، المفاجأة، بأن لاعب ليفربول السابق قرر الانتقال إلى سان جيرمان ليوجه صدمة قوية للنادي الكتالوني.

رومانو أكد أن النادي الفرنسي تقدم بعرض مغري لفينالدوم براتب يزيد عن الضعف مقارنة بالعرض المقدم من برشلونة.

لم تكن تلك الصدمة الأولى التي يوجهها فينالدوم لبرشلونة، فسبق وكان اللاعب الهولندي ضمن كتيبة ليفربول التي لقنت النادي الكتالوني درسا قاسيا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 18/19، حيث تقدم الفريق الكتالوني بقيادة ليونيل ميسي في مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو بنتيجة 3-0، ليظن البلوجرانا أنهم وضعوا قدما في النهائي، إلا أن رفاق يورجن كلوب كان لهم رأي آخر، ففي لقاء العودة تمكن الريدز من إلحاق هزيمة قاسية بالفريق الكتالوني بنتيجة 4-0 في مباراة كان فينالدوم أحد أبطالها حيث سجل هدفين ساهما في وصول الفريق الإنجليزي إلى مباراة النهائي ثم حسم اللقب على حساب توتنهام.