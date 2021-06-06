سموحة يكشف حقيقة رغبة الأهلي في ضم مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود رغبة لدى النادي الأهلي لضم مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار من صفوف الزمالك.

وكتب فرج عامر في تدوينة نشرها على حسابه عبر "فيسبوك": "مصطفى فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا، وسعدنا جدا بوجوده بيننا".

وأضاف: "أؤكد أن مصطفى فتحي وديعة لدى سموحة لنهاية الموسم، ليس لنا سلطة أو قرار في مستقبله لأنه لاعب نادي الزمالك".

وأتم قائلا: "لا يمكن أن نكون كوبري لانتقالة للأهلي؛ لأن سموحة أكبر من ذلك بكثير، ولا توجد رغبة لدى اللاعب أو الأهلي في ذلك".

يُذكر أن مصطفى فتحي انضم لسموحة على سبيل الإعارة من الزمالك في يناير الماضي لمدة ستة أشهر بعد عدم حصوله على فرصة مع الأبيض.