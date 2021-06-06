فينالدوم يصدم برشلونة ويختار باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عن برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما كشفه صحفي شبكة "سكاي" فابريزيو رومانو اليوم الأحد، فإن فينالدوم قرر الانتقال إلى سان جيرمان بعدما تقدم النادي براتب يزيد بضعفين عن الراتب الذي عرضه برشلونة.

وكان فينالدوم قريبا من الانضمام لبرشلونة بعدما أتم النادي الكتالوني اتفاقه مع اللاعب منذ أسبوعين، مع تحديد موعد خضوعه للفحص الطبي.

وأضاف رومانو أنه ليس لدى إدارة برشلونة أي نية لرفع العرض المالي الذي تقدم به لفينالدوم، ليصبح اللاعب جاهزًا لقبول عرض باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى عام 2024.

يُذكر أن فينالدوم (30 عاما) انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي 2020/2021، ليصبح من حق اللاعب الانتقال إلى أي ناد آخر بشكل مجاني في صفقة انتقال حر.