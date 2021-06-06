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جيرونا ينهي آمال ألميريا في الصعود لليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فشل ألميريا للموسم الثاني على التوالي في التأهل إلى بعد سقوطه على يد جيرونا في ملحق الصعود لليجا.

وتعادل ألميريا في ملعبه سلبيا مع جيرونا في إياب نصف النهائي لتصفيات الصعود، ليودع التصفيات بعد سقوطه في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

واستفاد جيرونا من فوزه ذهابا والمحافظة على نظافة شباكه في لقاء العودة ليضمن تأهله للمباراة النهائية من التصفيات.

وينتظر تحديد صاحب بطاقة التأهل الثالثة للدوري الإسباني في الموسم الجديد بعد صعود كل من إسبانيول وريال مايوركا بشكل مباشر.

يُذكر أن جيرونا سيواجه في المباراة النهائية للتصفيات الفريق المتأهل من مباراة ليجانيس ورايو فاليكانو، مع العلم أن الأخير تفوق بثلاثية نظيفة ذهابا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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