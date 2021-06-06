قبل أيام من انطلاق البطولة.. المجهول يحاصر كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قبل أيام من الانطلاق، تواجه بطولة كوبا أمريكا عدة مخاطر متعلقة بسحب التنظيم من الأرجنتين مؤخرًا وإسناده للبرازيل وسط حالة من السخط وعدم الرضا من قبل بعض اللاعبين والمنتخبات.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسة يوم الجمعة المقبل (11 يونيو) على أن تستمر حتى العاشر من يوليو 2021.

وكان من المخطط أن تقام البطولة في الأرجنتين وكولومبيا، إلا أن الأخيرة طلبت تأجيل الحدث بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها نتيجة بعض الاحتجاجات الداخلية، ومع سوء الأوضاع الصحية في الأرجنتين بسبب كورونا تم سحب التنظيم منهما.

بيان كونميبول

ونشر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بيانا رسميا، جاء فيه: "قرر كونميبول أنه -في ضوء الظروف الحالية- تم تعليق تنظيم كوبا أمريكا في الأرجنتين".

وأضاف: "تدرس كونميبول العروض المقدمة من البلدان الأخرى التي أبدت اهتمامًا باستضافة البطولة القارية.. وسيتم الإعلان عنها قريبا".

البرازيل تستضيف الحدث

وبعدها بساعات قليلة، أعلن كونميبول استضافة دولة البرازيل للبطولة، وأكد الحساب الرسمي للاتحاد، مواعيد انطلاق ونهاية البطولة بشكل رسمي ونهائي على أن يتم تحديد الملاعب في وقت لاحق.

اعتراض الأرجنتين

قرار كونميبول لم يلق ترحيبا من قبل بعض المنتخبات المشاركة، لا سيما منتخب البرازيل -مستضيف البطولة الجديد-، كما انتقد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قرار نقل البطولة إلى البرازيل ووصف الوضع الحالي في البلاد بأنه "ينذر بالخطر" مع تفاقم أزمة جائحة كورونا.

وقال سكالوني: "تم استبعاد كولومبيا، وفي النهاية، تقرر عدم إقامة البطولة هنا (في الأرجنتين) بسبب الوضع الصحي، لكن الآن انتهى الأمر بسفرنا إلى البرازيل".

وتابع "بالطبع البرازيل في نفس وضعنا، أو أسوأ منا، وبالتالي هو قرار من الصعب استيعابه، لكن هذا لا يعني أن علينا الذهاب للعب ومحاولة تقديم أفضل ما لدينا".

وأتم: "لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة، أين سنتدرب، اختلفت نظرتنا كثيرا لأننا في السابق كنا سنبقى في مكاننا، مع اتخاذ جميع الاحتياطات ، والآن نواجه هذه الوضعية والتي مازالت تنذر بالخطر ومقلقة، لأنه ليس المكان الأمثل (لإقامة البطولة)".

تحريض برازيلي

من جانبه، علق كاسيميرو قائد المنتخب البرازيلي، على قرار كونميبول، مشددًا على أن جميع لاعبي الفريق متحدون ضد استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا.

وقال كاسيميرو: "كقائد للمنتخب، لدينا موقفنا.. نريد أن نتحدث ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة".

وأضاف :"لست الوحيد، ليس فقط اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا (ضد استضافة البطولة)، كلنا، عندما يتحدث شخص ما، الكل يفعل.. يجب أن نكون متحدين".

معارضة كولومبيا وأوروجواي

ومن ناحية أخرى، رصدت صحفية "ماركا" الإسبانية، موقف المنتخبات الكبرى من خوض بطولة كوبا أمريكا في البرازيل.

وقالت الصحيفة، إن لاعبي منتخب البرازيل تواصلوا مع قادة المنتخبات الأخرى، لحثهم على مقاطعة البطولة، مشيرة إلى أن كاسيميرو قائد السامبا ومواطنه نيمار دا سيلفا يتزعممان حركة التمرد.

وأضافت "ماركا" أن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أصدر بيانا رسميا أعلن معارضته لخوض كوبا أمريكا، كما أعلن ثلاثي منتخب أوروجواي لويس سواريز، إدينسون كافاني وفرناندو موسليرا، معارضتهم للبطولة.

وقال سواريز: "عليك أن تعطي الأولوية للصحة.. أنا ضد اللعب في كوبا أمريكا".

تأييد بوليفي

عكس الاتجاه، أعلنت بوليفيا دعمها العلني للبطولة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: "نعيش وقتا عصيبا بسبب الوباء، ومع ذلك -ومع التأكيد على احترام والحفاظ على جميع إجراءات السلامة-، سنتمكن من خوض البطولة".