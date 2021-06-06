صفقات الهلال | نجم توتنهام يجتمع بالمدير الرياضي لحسم مصيره - صور Reu

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويبحث مورا عن طريقة للخروج من قلعة السبيرز؛ بسبب كونه حبيس دكة البدلاء مع الفريق منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب الفريق ورغم رحيله لازم مقاعد البدلاء.

وأكد الصحفي ‏نيكولو شيرا، أن الهلال السعودي يُريد التعاقد مع لوكاس مورا، إلا أنه لم يُقرر مُستقبله في توتنهام بعد.

وأوضح شيرا أن اللاعب البرازيلي ينتظر قدوم المدير الفني الجديد لتوتنهام لمعرفة إذا كان في حسباته أم لا ويحدد مصيره، كما أن وكيل أعماله سيُجري مُحادثات قريبا مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنهام.

ويرتبط مورا بعقد مع توتنهام حتى عام 2024، وشارك مع الفريق في 50 مباراة، بواقع 2558 دقيقة، سجل فيهم 9 أهداف، وقاد الفريق لتحقيق المركز السابع بترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنصرم.