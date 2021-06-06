الأهلي يفكر في بيع معلول بسبب فرجاني ساسي - صور Afp

لا يستبعد النادي الأهلي فكرة بيع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، عقب نهاية الموسم الجاري، رغم تألق اللاعب مع المارد الأحمر منذ انضمامه قادمًا من الصفقاسي التونسي.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم المُقبل، ولعب بالقميص الأحمر 149 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 43 آخرين.

وتأتي فكرة بيع اللاعب لأكثر من سبب، في مقدمتها العروض الخليجية التي وصلت اللاعب مؤخرًا، مما يصعب المهمة على الأهلي في تجديد عقده بسبب الناحية المالية.

ويخشى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكرار أزمة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مع ناديه والمغالاة في الطلبات المادية؛ لذا يفكر في بيعه قبل نهاية عقده.

كما أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، يرغب في بيع لاعب أجنبي من أجل تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفي بلاعب إفريقي في الخط الأمامي.

ومن المنتظر أن يعقد الأهلي جلسة مع علي معلول عقب نهاية الموسم، لتحديد موقفه سواء بالتجديد أو الموافقة على أحد العروض.