نجم الهلال السعودي يتحدى ميسي قبل مواجهة الأرجنتين وكولومبيا

دخل جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي ومنتخب كولومبيا، في تحدي مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين.

ويلتقي منتخب كولومبيا بنظيره الأرجنتين، مساء الأربعاء المُقبل، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال كويلار في تصريحات صحفية: “ميسي هو أفضل لاعب في العالم ولكن لن أسمح له التفكير في المباراة المُقبلة”.

وأضاف: “نعرف جودة كل لاعبي منتخب الأرجنتين وأعتقد ستكون مباراة صعبة للغاية، نحن سنلعب في أرضنا لذلك أعتقد أننا سنحاول الخروج والحصول على نتيجة جيدة وعلينا الحذر، هم لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة وإذا أعطيناهم المساحة فسيستفيدون منها.”

وأكمل حديثه: “منتخب الأرجنتين سيكون حذرًا ولو قليلًا بشأن المناخ هنا في بلادنا، لا أعتقد أنهم سيستمرون بالضغط العالي لمدة 90 دقيقة، لذلك علينا أن نحاول تمرير الكرة من الخلف بشكل صحيح وهنا يمكننا ان نشكّل الخطر عليهم.”

وعاد كويلار لمنتخب بلاده بعد غيبة نتيجة سلسلة متابعات من الجهاز الفني لمنتخب كولومبيا لأداء اللاعب خلال الفترة الماضية في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن استدعاءه تم على الرغم من استبعاده من قائمة الهلال التي شاركت بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.