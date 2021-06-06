الامارات | لاعب العين في طريقه للدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين في طريقه للدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب وسط فريق العين، المصري الأصل الفرنسي الجنسية، عمر ياسين في طريقه للخروج من قلعة "الزعيم" بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين نادي سموحة المصري لمرحلة متقدمة للانتقال لصفوفه خلال فترة "الميركاتو الصيفي" في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الفريق، بحسب موقع "دوري وكأس" بنسخته المصرية.

وكان رئيس النادي المصري فرج عامر ذكر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إنه حسم أولى صفقات الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال التعاقد مع لاعب شاب مصري محترف خارج مصر لمدة عامين، ليتضح لاحقاً أنه لاعب وسط فريق العين عمر ياسين.

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