شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الأهلي ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر عبر القناة التالية مباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد 6-6-2021 في أول مواجهتهما بالدور نصف النهائي من دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام «best of 5» بإقامة 5 مواجهات بين الفريقين ويتأهل الفريق حال فوزه في 3 مواجهات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد في السادسة مساء اليوم على صالة برج العرب في الإسكندرية

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة عبر حسابه بموقع تويتر إنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو IRS في مرحلتي نصف نهائي ونهائي دوري السوبر وذلك لأول مرة في تاريخ اللعبة في مصر.

ويلتقي في منافسات دور نصف نهائي دوري سوبر السلة فريق الأهلي منافسه الاتحاد السكندري، كما يلعب الزمالك ضد الجزيرة

وتقام مواجهات الاتحاد ضد الأهلي أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيوالجاري، بينما يلعب الزمالك ضد الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.

ويقام اللقاء النهائي يوم 20 يونيو الجاري وفي حالة وصول مباراة الزمالك والجزيرة لمواجهة خامسة سيتم تأجيله لمدة 48 ساعة.

تنقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري لكرة السلة، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت.