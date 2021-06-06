شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الكامل لمباريات كأس العرب للشباب.. ومواعيد مواجهات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والتي ينظمها الاتحاد في مصر خلال الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

وكانت قرعة البطولة قد أجريت وأسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة النيجر وموريتانيا والجزائر، ويستهل الفراعنة الصغار مبارياتهم بمواجهة النيجر يوم الأحد 20-6-2021 في الرابعة عصرا، ثم يخوض ثاني مواجهاته أمام الجزائر يوم الأربعاء 23-6-2021 في نفس التوقيت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة موريتانيا يوم السبت 26-6-2021 في الرابعة عصرا.

وتقرر أن تقام مبارات دور الثمانية «ربع النهائي» يومي 29 و30-6-2021، والدور نصف النهائي يوم 3-7-2021، على أن تلعب المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6-7-2021 في السابعة مساءا.

وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.

وجاءت مواعيد مباريات البطولة كاملة على النحو التالي:

شعار كأس العرب للشباب مصر 2021

جدول مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب

جدول مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب