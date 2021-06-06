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الجدول الكامل لمباريات كأس العرب للشباب.. ومواعيد مواجهات مصر

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا والتي ينظمها الاتحاد في مصر خلال الفترة من 20 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

وكانت قرعة البطولة قد أجريت وأسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة النيجر وموريتانيا والجزائر، ويستهل الفراعنة الصغار مبارياتهم بمواجهة النيجر يوم الأحد 20-6-2021 في الرابعة عصرا، ثم يخوض ثاني مواجهاته أمام الجزائر يوم الأربعاء 23-6-2021 في نفس التوقيت، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة موريتانيا يوم السبت 26-6-2021 في الرابعة عصرا.

وتقرر أن تقام مبارات دور الثمانية «ربع النهائي» يومي 29 و30-6-2021، والدور نصف النهائي يوم 3-7-2021، على أن تلعب المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6-7-2021 في السابعة مساءا.

وكانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.

وجاءت مواعيد مباريات البطولة كاملة على النحو التالي:

شعار كأس العرب للشباب مصر 2021
جدول مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب
جدول مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب
جدول مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب
الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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