شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة لن يكون "كوبرى" لانتقال مصطفى فتحى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، حقيقة اهتمام النادي الأهلي بضم مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك المعار إلى الفريق السكندرى، بعدما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تشير لوجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "مصطفي فتحي لاعب كبير خلقا ولعبا، وسعدنا جدا بوجوده بيننا، ولكننى أؤكد أنه وديعة لدى سموحة لنهاية الموسم، ليس لنا سلطة أو قرار فى مستقبله، لأنه لاعب نادى الزمالك".

وأضاف رئيس سموحة، "لا يمكن أن نكون كوبرى لانتقاله للأهلي، لأن سموحة أكبر من ذلك بكثير، ولا توجد رغبة لدى اللاعب أو الأهلي فى ذلك".



فرج عامر

من جهته، حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مصير الثنائي مصطفي فتحي المعار إلى سموحة ورزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري، بعدما طلب من إدارة النادي عودتهما وعدم التفريط في الثنائي سواء عن طريق البيع او الإعارة.

وأكد كارتيرون لمعاونيه أن المستوي الفني الذى يقدمه الثنائي فى الدور الثاني للدورى يؤكد أنهما سيكونا إضافة للفريق في الموسم المقبل، خاصة أن الزمالك يحتاج لتدعيم فى الشق الهجومي.

فيما طلب كارتيرون منحه فرصة لدراسة ملف باقي المعارين في ظل عدم ظهور أحد منهم بمستوي ملفت للنظر مثل رزاق سيسيه او مصطفي فتحي .

من ناحية أخرى، لا يزال المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك يواصل تألقه مع فريقه هذا الموسم خاصة بعد تصدره لقائمة هدافي الدورى برصيد 12 هدفا، ليكون أشرف بن شرقي هو أفضل محترف داخل صفوف الزمالك وذلك وفقا للاحصائيات التي عرضها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في احصائيات والقيمة التسويقية للاعبين.