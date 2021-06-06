شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لتجهيز مارسيلو لمواجهة المحلة بعد إصابة الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى الزمن لتجهيز حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق لمواجهة غزل المحلة، والذى يعانى من جزع فى الرباط الداخلى للكاحل، ويحضر اللاعب جلسات علاج طبيعى فى الجيم بالعكازين، كما يؤدى جلسات علاج مائى للتأكد من استجابة اللاعب وجاهزيته للمرحلة المقبلة، ويستعد الدراويش لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء 15 يونيو باستاد الإسماعيلية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى.

وطلب إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، من الجهاز الطبى لفريقه تقريرا شاملا عن حالة المصابين بالفريق، وعلى رأسهم الثنائى عبد الرحمن مجدى وحسين السيد مارسيلو، لاعبا الفريق ومدى جاهزيتهم للمباريات المقبلة، ورفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال دخول فريقه معسكرا مغلقا خلال فترة توقف الدورى خوفًا من الملل والإجهاد لاسيما أن الفريق خاض مباريات كثيرة فى وقت قصير مفضلا الاكتفاء بثلاثة مباريات ودية لتجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا لمواجهة غزل المحلة، حيث يلاقى فى الأولى فريق كسكادا فى 7 يونيو الجارى ثم يلاقى البنك الأهلى فى 10 يونيو ثم يختتم ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى 11 يونيو استعداداً للفلاحين وتقام جميعاً على استاد الإسماعيلية.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة غزل المحلة بعد تعرضه للطرد فى مواجهة الزمالك بكأس مصر.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين فى محاولة لإستعادة قطار الانتصارات بعد وداع كأس مصر.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.