شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى 6 مباريات بدون فرجاني ساسي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن المشاركة فى 6 مباريات مع فريقه بمسابقة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، حيث خرج من القائمة فى 5 لقاءات وتواجد فى مباراة واحدة على مقاعد البدلاء، من أصل 25 لقاء خاضها الفارس الأبيض فى المسابقة حتى الآن.

ويحتل الزمالك حاليًا مقدمة جدول ترتيب الدورى برصيد 55 نقطة، جمعها من 25 مباراة، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 18.

خلال مشوار الفريق الأبيض فى البطولة الحالية لم يشارك ساسى فى 6 مباريات، حيث خرج اللاعب من القائمة فى هذا التوقيت بسبب الإصابة، وجاءت نتائج المباريات التى غاب عنها ساسى فى الدورى كالتالى..

فى الجولة الثالثة "تواجد على مقاعد البدلاء" أمام سموحة وفاز الزمالك 2 / 0

فى الجولة الخامسة أمام إنبى وفاز الزمالك بنتيجة 2 / 1

فى الجولة السادسة أمام طلائع الجيش وفاز الزمالك بنتيجة 3 / 0

فى الجولة السابعة أمام المصرى البورسعيدى وفاز الزمالك بهدف دون رد

فى الجولة الـ 12 أمام الاتحاد السكندرى وفاز الزمالك بنتيجة 2 / 0

فى الجولة الـ 25 أمام الجونة وتعادل الزمالك سلبيًا

فرجاني ساسي خلال الـ 19 مباراة التى شارك فيها مع الزمالك هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع 5، وشارك فى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا لم يسجل فيهم ولا هدف وصنع 2 فقط، كما شارك فى مباراتين كأس مصر لم يسجل أو يصنع خلالهم أى أهداف.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت أن فرجانى ساسى توصل لاتفاق مع إدارة نادى الريان القطرى تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الشهر الجارى، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالى يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم، وقال موقع "footballtunisien" التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان القطرى وسوف يقوم بالتوقيع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذى يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

ووعد الدولى التونسى جماهير الزمالك بالإعلان عن وجهته المقبلة سواء بالبقاء مع الفريق الأبيض أو اختيار الرحيل، عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، فى 15 من الشهر الجارى، وأكد مسئولو الزمالك أن اللاعب لم يخطر الإدارة بأى شىء يتعلق بتحديد مصيره حتى الآن، رغم التقارير الصحفية التى تشير لعكس ذلك.